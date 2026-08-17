i-plug,Inc Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

i-plug,Inc Registered hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -66.00 JPY. Ein Jahr zuvor waren -45.650 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15.15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.01 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.16 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch