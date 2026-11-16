i-plug,Inc Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

i-plug,Inc Registered präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 45.62 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte i-plug,Inc Registered 28.29 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat i-plug,Inc Registered im vergangenen Quartal 1.53 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11.13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte i-plug,Inc Registered 1.38 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch