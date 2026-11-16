I P Rings zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

I P Rings veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 1.03 INR gegenüber 0.240 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 1.06 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte I P Rings 837.4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch