I-ON Communications präsentierte Quartalsergebnisse

I-ON Communications hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch