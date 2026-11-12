I-ne stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

I-ne hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 6.50 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte I-ne 10.43 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32.90 Prozent auf 16.01 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch