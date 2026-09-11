i-mobile: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

i-mobile hat am 10.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8.16 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.900 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat i-mobile mit einem Umsatz von insgesamt 2.94 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2.12 Prozent gesteigert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 51.64 JPY gegenüber 51.40 JPY im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.87 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.15 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 21.53 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch