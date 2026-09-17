I Grandi Viaggi SPA post raggruppamento hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

I Grandi Viaggi SPA post raggruppamento präsentierte am 15.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Mit einem EPS von 0.03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als I Grandi Viaggi SPA post raggruppamento mit 0.030 EUR je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite hat I Grandi Viaggi SPA post raggruppamento im vergangenen Quartal 23.7 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7.32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte I Grandi Viaggi SPA post raggruppamento 22.1 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch