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17.09.2026 06:37:00
I Grandi Viaggi SPA post raggruppamento hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
I Grandi Viaggi SPA post raggruppamento präsentierte am 15.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.
Mit einem EPS von 0.03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als I Grandi Viaggi SPA post raggruppamento mit 0.030 EUR je Aktie genauso viel verdiente.
Auf der Umsatzseite hat I Grandi Viaggi SPA post raggruppamento im vergangenen Quartal 23.7 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7.32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte I Grandi Viaggi SPA post raggruppamento 22.1 Millionen EUR umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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