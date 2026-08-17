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17.08.2026 06:37:00
I-FREEK MOBILE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
I-FREEK MOBILE hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 0.71 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei I-FREEK MOBILE noch ein Gewinn pro Aktie von 0.370 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat I-FREEK MOBILE im vergangenen Quartal 427.9 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12.93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte I-FREEK MOBILE 491.5 Millionen JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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