I-FREEK MOBILE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

I-FREEK MOBILE hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0.71 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei I-FREEK MOBILE noch ein Gewinn pro Aktie von 0.370 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat I-FREEK MOBILE im vergangenen Quartal 427.9 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12.93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte I-FREEK MOBILE 491.5 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch