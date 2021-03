I Danmark introducerer Food Union nye smagsoplevelser, der appellerer til kunderne.

RIGA, Letland, 15. marts 2021 /PRNewswire/ -- For at udvide sine lokale mærker og levere kreativ is skal Food Union, et firma med hurtig bevægelse, der opererer på mange europæiske markeder, fremstille produkter med eksklusive smag, der er knyttet til lokal smag. "En forbrugerfokuseret virksomhed skal demonstrere, at den forstår smagen af sine forskellige kundebaser, og at den er i stand til at levere nye og kreative varer baseret på disse kompleksiteter," siger Normunds Staņēvičs, administrerende direktør for Food Union Europe.

Smag, der er unikke til Danmark

Food Union Group er repræsenteret i Danmark af Premier Is, en isproducent, og Hjem Is, en isleveringsservice. Danske kunder ønsker salt lakrids, hvorfor Premier Is 'Bourbon Vanilla-is, der indeholder lakridsauce og belægning, er en national favorit. På trods af at de elsker denne smag hele året, foretrækker danskerne vandbaseret is om sommeren og blød is om vinteren.

Food Union opdagede også, at danskere, der bor i byer, foretrækker veganske og økologiske varer med fusionssmag som mynte og chokolade. Mens "på landet er de mest populære isvarer nougat, vanilje med solbær og traditionelle stracciatella-kegler," tilføjer Thomas Duhold Marcher, marketing- og innovationschef hos Premier Is.

Regionale oprindelser; Globalt potentiale

Food Union's succes vokser fra dets evne til at give hver lokal og national virksomhed frihed til at undersøge og udvikle produkter, der vil give genlyd hos lokale kunder. "Vi er nødt til at sikre, at vi skaber mærker baseret på smag og smag, der appellerer til hvert marked. Vi sigter mod at introducere disse produkter på nye markeder for at skabe den samme slags 'wow' respons blandt kunder andre steder, "siger Staņēvičs.

OM FOOD UNION

Food Union er den største isfabrikant i Baltikum og Danmark med en betydelig markedsandel i Norge, Rumænien, Rusland og Hviderusland. Food Union skaber lokale mærker og distribuerer luksus snacking, is og mejeriprodukter.