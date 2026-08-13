I C D S stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

I C D S hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0.72 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte I C D S 1.06 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat I C D S mit einem Umsatz von insgesamt 6.1 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 20.36 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch