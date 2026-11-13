I C D S: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

I C D S lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.36 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.240 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34.03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.1 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 5.3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch