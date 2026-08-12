i-80 Gold gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

i-80 Gold hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.06 USD gegenüber -0.050 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 24.4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 12.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem i-80 Gold 27.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch