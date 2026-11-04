i-80 Gold: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

i-80 Gold hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

i-80 Gold hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.050 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32.7 Millionen USD – ein Plus von 2.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem i-80 Gold 32.0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch