HYVE rejoint le programme Bithumb Global Learning, Season 9 et ouvre les concours pour les traders

LOS ANGELES, 26 octobre 2020 /PRNewswire/ -- HYVE.works, l'écosystème décentralisé géré par les communautés pour résoudre les problèmes du marché mondial des travailleurs indépendants et de la main-d'œuvre, qui représente plusieurs milliards de dollars, annonce sa collaboration avec Bithumb Global pour lancer le nouveau cycle du programme BG Learning.

Bithumb Global sera la première bourse à faire coter le jeton HYVE.

Bithumb Global se caractérise par des mesures de sécurité plus strictes, un moteur de correspondance des ordres à faible latence doté d'une technologie propriétaire et d'algorithmes avancés, ainsi qu'une interface utilisateur plus conviviale.

Javier Sim, co-fondateur/directeur général de Bithumb Global, à propos de l'éminence de la plateforme :

« Depuis le lancement de la version bêta de Bithumb Global en mai 2019, plus d'un million d'utilisateurs dans le monde ont été intégrés au système et le volume quotidien de leurs transactions a dépassé les 381 millions de dollars. Elle est devenue la seule bourse établie en 2019 qui a été classée parmi les meilleures plateformes de négociation au monde. »

Le PDG, Tudor Stomff, a parlé de cette nouvelle collaboration :

« Nous sommes en discussion avec Bithumb Global depuis un certain temps maintenant, et nous sommes heureux de dire que nous avons trouvé un partenaire de confiance pour notre première cotation et nous sommes impatients de voir ce que l'avenir nous réserve. »

Les parties intéressées sont encouragées à participer au concours BG Learning à l'adresse https://www.bithumb.pro/en-us/learning/details?coinId=HYVE .

À propos de Bithumb Global

Fondé en 2014, Bithumb Korea est l'un des premiers et des plus influents échanges de devises numériques en Corée du Sud. Bithumb facilite 59,19 % du volume total des transactions de Bitcoin en Corée et représente environ 15 % du marché mondial, avec plus de 8 millions d'utilisateurs enregistrés.

Malgré ces succès, Bithumb s'est concentré sur la région de la Corée du Sud, avec plus de 80 % de ses utilisateurs originaires de ce pays. Bithumb a maintenant lancé son entreprise dérivée, Bithumb Global, pour relier la liquidité et le potentiel du marché au reste du monde.

À propos de HYVE

HYVE est un marché de tâches autonomes décentralisé et axé sur la DeFi. La plateforme résout les problèmes actuels du marché mondial des freelances et de la main-d'œuvre, en tirant parti des technologies décentralisées tout en ajoutant des fonctionnalités qui n'existent sur aucune plateforme actuelle (centralisée et décentralisée). Il s'agit d'un système géré par la communauté qui réduit considérablement les coûts pour toutes les parties concernées, offre une plus grande flexibilité, supprime les intermédiaires, accueille les personnes non bancarisées, assure la transparence et la sécurité, tout en récompensant les détenteurs de jetons.

Pour plus d'informations sur HYVE, veuillez consulter www.HYVE.works , suivre sur Twitter à l'adresse https://twitter.com/join_hyve , ou rejoindre le Telegram Group à l'adresse https://t.me/hyveworks .