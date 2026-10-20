Hyundai Rotem gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hyundai Rotem stellte am 19.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 1618.47 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hyundai Rotem noch ein Gewinn pro Aktie von 1819.00 KRW in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1’620.70 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0.07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hyundai Rotem einen Umsatz von 1’619.63 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch