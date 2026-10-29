HYUNDAI ROBOTICS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HYUNDAI ROBOTICS veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

HYUNDAI ROBOTICS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7043.65 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2471.00 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 22’080.00 Milliarden KRW gegenüber 18’485.79 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch