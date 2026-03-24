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24.03.2026 04:10:24
Hyundai Recalls More Than 61,000 Palisade Vehicles Over Power Seat Safety Risk
(RTTNews) - Hyundai Motor America is recalling 61,093 units of the 2026 Palisade and 2026 Palisade Hybrid vehicles equipped with Limited or Calligraphy trim packages due to a potential hazard with the second and third row power seats.
The National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) reported that the seats may fail to detect a person and could continue to move after making contact during powered functions such as one-touch tilt-and-slide or automatic fold-and-stow, increasing the risk of injury, especially for children.
Owners are advised to use caution when operating the rear power seat functions until repairs are completed. Children should not be seated in or near the rear seating area during power-folding operations. Hyundai is developing a permanent fix, but in the meantime, the company will provide a free software update to the power seat control system. Notification letters are expected to be mailed to owners beginning May 16, 2026.
Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.
Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt
Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.
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