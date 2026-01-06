HYUNDAI PHARMACEUTICAL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HYUNDAI PHARMACEUTICAL hat am 05.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.57 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -56.000 KRW je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 48.73 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13.69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HYUNDAI PHARMACEUTICAL einen Umsatz von 42.86 Milliarden KRW eingefahren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 72.82 KRW gegenüber -22.000 KRW im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 191.80 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 9.14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 175.74 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

