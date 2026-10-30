Hyundai Motor stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hyundai Motor hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6422.13 KRW. Im Vorjahresviertel waren 8708.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Hyundai Motor mit einem Umsatz von insgesamt 45’110.25 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46’721.45 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 3.45 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch