Hyundai Motor präsentierte Quartalsergebnisse

Hyundai Motor präsentierte am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6422.13 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8696.00 KRW je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 45’110.25 Milliarden KRW, gegenüber 46’721.45 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3.45 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch