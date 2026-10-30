Hyundai Motor öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hyundai Motor hat am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6422.13 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8683.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Hyundai Motor 45’110.25 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3.45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 46’721.45 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch