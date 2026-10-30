Hyundai Motor: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hyundai Motor hat am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 6422.13 KRW. Im letzten Jahr hatte Hyundai Motor einen Gewinn von 8696.00 KRW je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3.45 Prozent auf 45’110.25 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Hyundai Motor 46’721.45 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch