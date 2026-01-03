|
03.01.2026 15:40:29
Hyundai Motor America December Total Sales Up 1%
(RTTNews) - Hyundai Motor America reported total December sales of 78,930 units, marking a 1% increase compared to December 2024. This achievement represents the company's best-ever December sales results.
Hybrid sales surged dramatically, jumping 71% in December and setting a new all-time monthly record. Models such as the Elantra, Santa Fe, Sonata, Tucson, and Palisade HEVs led this growth. Hyundai's core SUV lineup — Tucson, Santa Fe, and Palisade — also delivered strong performance, with retail sales rising 8% and total sales climbing 10% combined.
For the full year, Hyundai achieved its best-ever annual retail sales for the fifth consecutive year, selling 772,712 vehicles. Total sales reached 901,686 units, establishing a record for the third straight year. Annual sales records were set by several models, including the Elantra, Tucson, Santa Fe, Palisade, IONIQ 5, and Venue. Electrified vehicles accounted for 30% of Hyundai's retail mix, with hybrid sales increasing 36% and electric vehicle sales rising 7% year-over-year.
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
Am Freitag blieb der heimische Aktienmarkt feiertagsbedingt geschlossen. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.