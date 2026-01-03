Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’267 0.2%  SPI 18’219 0.2%  Dow 48’382 0.7%  DAX 24’539 0.2%  Euro 0.9290 -0.1%  EStoxx50 5’850 1.0%  Gold 4’330 0.4%  Bitcoin 71’465 1.7%  Dollar 0.7920 0.0%  Öl 60.8 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156NVIDIA994529Kuros32581411
Top News
Geldverdienen mit Computerspielen - so geht's
BYD vs. Tesla: Wer dominiert wirklich Chinas NEV-Markt?
Netflix-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Dezember
Grok-Eingeständnis von Musk: Bild-KI mit massiven Schwächen
Alcon-Aktie: Rückruf von OP-Sets gestartet
Suche...
eToro entdecken
03.01.2026 15:40:29

Hyundai Motor America December Total Sales Up 1%

(RTTNews) - Hyundai Motor America reported total December sales of 78,930 units, marking a 1% increase compared to December 2024. This achievement represents the company's best-ever December sales results.

Hybrid sales surged dramatically, jumping 71% in December and setting a new all-time monthly record. Models such as the Elantra, Santa Fe, Sonata, Tucson, and Palisade HEVs led this growth. Hyundai's core SUV lineup — Tucson, Santa Fe, and Palisade — also delivered strong performance, with retail sales rising 8% and total sales climbing 10% combined.

For the full year, Hyundai achieved its best-ever annual retail sales for the fifth consecutive year, selling 772,712 vehicles. Total sales reached 901,686 units, establishing a record for the third straight year. Annual sales records were set by several models, including the Elantra, Tucson, Santa Fe, Palisade, IONIQ 5, and Venue. Electrified vehicles accounted for 30% of Hyundai's retail mix, with hybrid sales increasing 36% and electric vehicle sales rising 7% year-over-year.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

23.12.25 SG-Marktüberblick: 23.12.2025
23.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’413.42 17.69 SV5BGU
SMI-Kurs: 13’267.48 30.12.2025 17:31:26
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall macht am Freitagvormittag Boden gut
Rohstoffe im Dezember 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
NVIDIA-Aktie, Bitcoin und Goldpreis: "Outrageous Predictions" der Saxo Bank im Check
Dezember 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
BYD-Aktie steigt: BYD dürfte an Tesla als weltweit grösster E-Autobauer vorbeigezogen sein
4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
So schätzen Analysten die Airbus SE-Aktie ein
Yuan-Stärke: So könnte Chinas Währung den Bitcoin-Kurs beeinflussen
So schätzen Analysten die Rheinmetall-Aktie ein
PayPal Aktie News: PayPal am Mittag mit Kursverlusten

Top-Rankings

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 01/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Rohstoffpreise Entwicklung: Gewinner und Verlierer in KW 01/26
Welcher Rohstoff macht das Rennen?
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Börse aktuell - Live Ticker

SMI im Feiertag -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneinheitlich -- Hang Seng letztlich stärker - Tokio und Festlandchina geschlossen

Am Freitag blieb der heimische Aktienmarkt feiertagsbedingt geschlossen. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.

finanzen.net News

Datum Titel
16:14 Trump: Festnahme Maduros 'wie eine Fernsehsendung'
16:07 ROUNDUP/'Der Tyrann ist gestürzt': Zitate zum US-Einsatz in Venezuela
16:04 Abschiebungen nach Afghanistan im neuen Jahr
16:00 ROUNDUP/Trump: Maduro und Ehefrau sind auf dem Weg nach New York
15:58 Trump: Maduro und Ehefrau auf dem Weg nach New York
15:40 Trump: Habe Maduro zur Kapitulation aufgefordert
15:39 Gespräche zur Ukraine mit Sicherheitsberatern fortgesetzt
15:35 Slowakei-Premier Fico verurteilt US-Angriff
15:29 IG Metall will Alstom-Werk an S-Bahn-Auftrag beteiligen
15:24 Vance: Maduro trägt Mitschuld und gestohlenes Öl muss zurück