HYUNDAI LIVART FURNITURE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HYUNDAI LIVART FURNITURE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 186.63 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 31.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8.96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 373.13 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 409.87 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch