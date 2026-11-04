HYUNDAI LIVART FURNITURE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HYUNDAI LIVART FURNITURE lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 251.36 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HYUNDAI LIVART FURNITURE 149.00 KRW je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HYUNDAI LIVART FURNITURE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2.08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 333.56 Milliarden KRW im Vergleich zu 340.66 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch