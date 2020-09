Hyundai lance un nouveau et dynamique Tucson doté des meilleures caractéristiques et capacités du segment

Le Tucson, le véhicule de Hyundai Motor le plus vendu au monde, incarne sa vision en matière de design progressif, de groupes motopropulseurs écologiques et de technologies de pointe.

Ce modèle de quatrième génération est livrable avec empattement court ou long afin de répondre aux divers besoins des clients à travers le monde.

Il offre un vaste habitacle, une expérience numérique inégalée et un choix de groupes motopropulseurs : combustion interne, hybride et hybride rechargeable.

SÉOUL, le 14 sept. 2020 /CNW/ - Hyundai Motor Company a lancé aujourd'hui le tout nouveau Hyundai Tucson 2022. Ce VUS compact (VUS-C) de quatrième génération est un modèle offert à l'échelle mondiale avec empattement long1 pour le Canada et les États-Unis et empattement court2 pour les autres marchés, répondant ainsi aux divers besoins des différentes régions.

Le lancement du tout nouveau Tucson est important pour Hyundai, alors que ce modèle compte parmi les véhicules les plus populaires de la marque avec des ventes mondiales de plus de 7 millions d'unités depuis son lancement d'origine en 2004. Avec ce nouveau modèle, Hyundai désire attirer encore plus de clients grâce à son design moderne, son vaste habitacle, ses caractéristiques numériques de pointe, sa tenue de route dynamique et son excellente économie de carburant.

« Nous sommes très enthousiastes de vous présenter le tout nouveau Tucson, le plus récent modèle de la gamme transformée des VUS de Hyundai », affirme Thomas Schemera, vice-président exécutif et chef de la division des produits chez Hyundai Motor Group. « Ce véhicule excitant redéfinit la norme dans son segment en matière d'innovation en offrant à la fois un design, des technologies, des performances et un équipement impressionnants. »

Le tout nouveau Tucson sera mis en vente en Corée en septembre en tant que modèle 2021. Il sera mis en vente au Canada, aux États-Unis et dans divers autres marchés mondiaux en tant que modèle 2022 au cours du premier semestre de 2021.

___________________________________ 1 Spécifications d'une variante à empattement long (mm): longueur totale (4630), largeur (1865), hauteur (1665), empattement (2755) 2 Spécifications d'une variante à empattement court (mm): longueur totale (4500), largeur (1865), hauteur (1650), empattement (2680)

Étant donné la pandémie mondiale, Hyundai a dévoilé le nouveau Tucson en ligne en ayant lancé une invitation à tous ceux qui souhaitaient en savoir plus sur le VUS le plus progressiste de Hyundai. Suite à la récente tendance des gens à demeurer à la maison, la conférence de presse mondiale du tout nouveau Tucson fut diffusée sur Hyundai.com et ses canaux des médias sociaux, ainsi que sur le Canal Hyundai, la plateforme de contenu mondiale, et l'application interactive pour téléviseurs intelligents lancées récemment par le constructeur. The official unveiling video is now available at https://youtu.be/RlsxwoKd_sQ.

Design extérieur paramétrique dynamique, habitacle vaste et reposant

Le nouveau style extérieur du Tucson reflète l'identité évolutive du design « Sportivité sensuelle » de Hyundai. Ce nouveau VUS incarne l'approche de design, que les concepteurs de Hyundai appellent « dynamique paramétrique », avec des éléments extérieurs à facettes multiples, tel un joyau, soulignant l'aspect distinctif du Tucson dans un segment achalandé.

Le Tucson a été conçu afin de plaire à ceux qui recherchent une intégration des technologies dans leur style de vie; des fervents de technologie se procurant les derniers gadgets dans le but d'améliorer leur quotidien. La fusion entre les technologies et le design du Tucson s'exprime notamment dans ses phares de jour novateurs de type demi-miroir, parfaitement intégrés dans la calandre paramétrique, et qui se révèlent uniquement lorsqu'ils sont allumés.

De profil, le Tucson affiche une puissante impression de mouvement vers l'avant. Le long capot et la ligne de toit aplanie, ainsi que son empattement long et ses porte-à-faux courts, reflètent son caractère dynamique, prêt à bondir. Ses angles et ses lignes géométriques bien définis visent à créer un contraste saisissant entre sa silhouette élégante et ses lignes découpées de fort caractère. Une garniture chromée, suivant la courbe de la ligne de toit depuis les rétroviseurs latéraux, devient graduellement plus épaisse afin de créer un sentiment de vitesse lorsqu'elle atteint le pilier C.

L'approche cinétique se poursuit à l'arrière, où les feux arrière pleine largeur intègrent des formes triangulaires à moitié cachées qui se révèlent que lorsqu'elles sont allumées, reprenant ainsi le design des phares de jour à l'avant. Afin d'assurer la pureté de cette approche de design, le logo Hyundai a été déplacé vers le haut et intégré dans la lunette arrière, tandis que l'essuie-glace, ayant également été déplacé vers le haut, se retrouve désormais camouflé sous le becquet arrière.

Au Canada, le Tucson propose les sept couleurs extérieures suivantes pour toutes les versions (essence et P/HEV) : Phantom Black, Crystal White, Shimmering Silver, Titan Grey, Crimson Red, Deep Sea, Silky Bronze et Amazon Grey, dont six nouvelles couleurs pour le Tucson. Le VUS est livrable avec un habitacle aux tons de noir ou de gris et un garnissage en tissu ou en cuir.

L'aménagement multiétage aux formes sensuelles de l'habitacle du Tucson, son « ESPACE INTÉRIEUR », procure un sentiment de grand dégagement et de sérénité. Cet espace intègre de façon transparente l'espace, la technologie et l'information. Le rebord du tableau de bord se prolonge dans les portières, donnant l'impression aux occupants avant d'être parfaitement enveloppés. La planche centrale entièrement intégrée, orientée verticalement, descend vers la console centrale dans un effet de cascade. Les doubles lignes de garniture de couleur argent se prolongent depuis la planche centrale jusqu'aux portières arrière en s'harmonisant aux surfaces de qualité soigneusement étagées de couleurs neutres complémentaires. L'éclairage d'ambiance de l'habitacle est réglable en 64 couleurs et 10 niveaux d'intensité.

On retrouve dans l'habitacle trois nouvelles approches technologiques, soit un double écran tactile de 10,25 po disposé verticalement, sans boutons de réglage apparents, un système de ventilation à bouches multiples et un groupe d'instruments intégré sous le panneau supérieur plat du tableau de bord. Ces caractéristiques contribuent à créer une ambiance moderne et excitante de haute technologie, rehaussée par une finition piquée en losange des surfaces tactiles et de divers matériaux adaptés selon leur fréquence d'utilisation, tout en procurant un aspect haut de gamme. Les sièges de deuxième rangée du Tucson peuvent être repliés et escamotés afin de procurer une grande polyvalence de configuration pour les passagers et le chargement. Son espace de chargement offre un volume utilisable exceptionnel de 1 096 litres.

Conduite et tenue de route dynamiques

Le Tucson est livrable avec deux groupes motopropulseurs distincts au choix : un moteur à essence SmartstreamMC quatre cylindres de 2,5 litres à injection directe ou un puissant groupe propulseur hybride ou hybride rechargeable avec moteur turbo de 1,6 litre à injection directe. Le moteur de 2,5 litres offre une puissance estimée de 190 chevaux et un couple estimé de 182 lb-pi. Ce moteur est jumelé à une boite automatique à 8 rapports pour une excellente efficacité et de solides accélérations.

Le moteur du groupe motopropulseur hybride de 1,6 litre produit une puissance estimée à 180 chevaux, avec une puissance combinée de 230 chevaux. Il produit également un couple de 195 lb-pi, avec un couple combiné de 258 lb-pi du groupe motopropulseur hybride. Ce nouveau groupe motopropulseur est doté de la technologie de durée variable continue des soupapes (CVVD) contrôlant la durée d'ouverture des soupapes pour une puissance, une efficacité et des émissions optimales avec un minimum de compromis.

Le Tucson a été calibré pour offrir agilité et stabilité. Hyundai a doté les versions HEV et PHEV de sa technologie E-Handling, une première dans la catégorie, dans le but d'améliorer la réponse de la direction et la stabilité directionnelle en virage et dans des conditions routières difficiles. Les conducteurs du Tucson bénéficient d'une assistance supplémentaire grâce au système de traction intégrale HTRAC de Hyundai procurant une grande stabilité sur diverses surfaces et sous différentes conditions routières. Auparavant, le système HTRAC offrait les modes de conduite Eco/Comfort/Smart/Sport, tandis que la dernière version ajoute les modes boue, sable et neige dans certains marchés.

Le Tucson offre plus de caractéristiques de sécurité que jamais auparavant. La gamme de caractéristiques de sécurité SmartSense de Hyundai comprend : assistance à la conduite sur autoroute (HDA), assistance à l'évitement de collision frontale (FCA) avec détection de piétons, assistance au maintien de voie (LKA), assistance de suivi de voie (LFA), moniteur d'angles morts, alerte de collision dans les angles morts (BCW), système de caméras sur 360°, assistance à l'évitement de collision en stationnement en marche arrière (RPCA), assistance de stationnement intelligent à distance (RSPA), assistance aux phares de longue portée (HBA) et alerte de baisse d'attention du conducteur (DAW). Le tout nouveau Tucson est livrable avec diverses technologies avancées, telles que : assistance d'évitement de collision dans les angles morts (BCA), assistance à l'évitement de collision transversale arrière (RCCA), régulateur de vitesse intelligent (SCC) avec fonction arrêt/départ et alerte de sortie sécuritaire (SEW)

Meilleure expérience numérique de la catégorie

Les attentes des acheteurs de VUS sont grandes. D'une part, ils désirent demeurer connectés en tout temps et en tout lieu, et le Tucson leur offre cette possibilité. Tucson offre la meilleure expérience numérique dans sa catégorie en répondant aux divers besoins des clients, incluant la connectivité.

L'écran tactile du Tucson - réunissant les commandes du système de navigation, de ventilation et d'infodivertissement - démontre à quel point la technologie s'intègre de façon transparente dans le but de procurer une interface utilisateur ergonomique et moderne, y compris une pratique commande vocale. Cette intégration technologique dans le Tucson culmine avec un écran tactile de navigation de 10,25 po dans le modèle au sommet de la gamme. Le système de navigation offre une fonction d'écran partagé multitâche en plus d'une reconnaissance vocale améliorée.

Le Tucson est doté de technologies avancées que les clients apprécieront, qu'ils se rendent au travail ou à leurs activités. Le Tucson possède un écran tactile couleur de 8 po avec interfaces sans fil Apple CarPlayMD et Android AutoMD. Les clients seront donc en mesure de jumeler deux téléphones simultanément. Le système Bluetooth permet au conducteur et au passager d'alterner entre leurs listes de lecture sans devoir déconnecter et reconnecter leur téléphone. La chaine audio haut de gamme BOSE assure une sonorité de haute qualité.

Pour le système de ventilation directe et indirecte du Tucson, Hyundai s'est inspiré des systèmes sophistiqués qu'on retrouve dans les avions afin d'assurer un confort de niveau supérieur. Ce système de ventilation surveille la qualité de l'air dans le véhicule et la purifie. Il indique le niveau de pollution de l'air en temps réel au tableau des réglages à l'aide d'un capteur de détection de poussière fine. Le Tucson est le premier modèle à être doté d'une technologie réduisant l'humidité dans l'évaporateur afin de maintenir le système de climatisation propre et sans odeur, procurant ainsi un environnement agréable dans l'habitacle. Le système de purification de l'air est livrable dans certains marchés.

Le service BlueLink est offert gratuitement durant trois ans, incluant le démarrage à distance avec réglage de la température d'habitacle, le verrouillage/déverrouillage des portières à distance et la recherche de destination par commande vocale.

Diffusion mondiale du Tucson N Line

Hyundai a dévoilé des versions N Line de certains de ses véhicules ces derniers mois, offrant ainsi un point d'entrée accessible pour sa marque N de haute performance. L'an dernier, le constructeur a lancé avec succès le Tucson N Line sur le marché européen. Pour le tout nouveau Tucson, Hyundai prévoit offrir une version N Line dans le monde entier dont la date de lancement sera annoncée plus tard.

Note de la rédaction : Les spécifications et caractéristiques du véhicule dans le présent communiqué de presse peuvent varier d'un pays ou d'une région à l'autre.

Au sujet de Hyundai Motor Company

Fondée en 1967, Hyundai Motor Company offre une gamme de véhicules de classe mondiale et des services de mobilité dans plus de 200 pays. Hyundai Motor a vendu plus de 4,4 millions de véhicules mondialement en 2019 et emploie actuellement plus de 120 000 personnes dans le monde. La société ne cesse d'améliorer sa gamme de produits en proposant des véhicules conçus pour un avenir plus durable, tout en offrant des solutions novatrices face aux défis de la mobilité de tous les jours. Grâce à ce processus, Hyundai désire favoriser le « Progrès pour l'humanité » avec des solutions de mobilité intelligentes dynamisant les rapports interpersonnels et procurant du temps de qualité à ses clients.

Vous retrouverez plus d'informations au sujet de Hyundai Motor et de ses produits sur :

http://worldwide.hyundai.com ou http://globalpr.hyundai.com

Notice légale : Selon Hyundai Motor Company, les informations présentées dans la présente sont exactes au moment de leur publication. Toutefois, la compagnie pourrait divulguer de l'information complémentaire ou effectuer une mise à jour des informations, au besoin, et ne peut pas être tenue responsable de l'exactitude de toute information sujette à interprétation et utilisée par le lecteur.

Personne-ressource :

Jin Cha

Global PR Team / Hyundai Motor

sjcar@hyundai.com

+82 2 3464 2128

SOURCE Hyundai Auto Canada Corp.