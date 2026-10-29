Hyundai Heavy Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hyundai Heavy Industries hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8809.84 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Hyundai Heavy Industries 8956.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hyundai Heavy Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8’286.20 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 7’334.32 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch