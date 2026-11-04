Hyundai HCN stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hyundai HCN hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 44.87 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 33.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 76.71 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69.30 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch