HYUNDAI GREENFOOD: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HYUNDAI GREENFOOD lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 605.50 KRW. Im Vorjahresviertel hatte HYUNDAI GREENFOOD 466.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 2’055.70 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 2.85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1’998.80 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch