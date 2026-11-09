HYUNDAI GREENFOOD legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HYUNDAI GREENFOOD hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 247.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 824.00 KRW je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HYUNDAI GREENFOOD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1’965.30 Milliarden KRW im Vergleich zu 1’925.17 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch