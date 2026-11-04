HYUNDAI GREEN FOOD präsentierte Quartalsergebnisse

HYUNDAI GREEN FOOD hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1062.47 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HYUNDAI GREEN FOOD 1145.00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 652.00 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 617.12 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch