HYUNDAI GREEN FOOD legte Quartalsergebnis vor

HYUNDAI GREEN FOOD hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 942.36 KRW gegenüber 714.00 KRW im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7.77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 552.10 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 595.00 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch