HYUNDAI GLOVIS legte Quartalsergebnis vor

HYUNDAI GLOVIS hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 7663.41 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5225.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HYUNDAI GLOVIS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23.09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9’053.64 Milliarden KRW im Vergleich zu 7’355.05 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch