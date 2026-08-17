Hyundai Fire Marine Insurance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hyundai Fire Marine Insurance hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5288.00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Hyundai Fire Marine Insurance 3834.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13.52 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3’890.67 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4’498.89 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch