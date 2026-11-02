Hyundai Engineering and Construction informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hyundai Engineering and Construction hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 336.27 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hyundai Engineering and Construction noch ein Gewinn pro Aktie von 400.00 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20.26 Prozent auf 6’240.60 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Hyundai Engineering and Construction 7’826.47 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch