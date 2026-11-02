Hyundai Engineering and Construction: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hyundai Engineering and Construction präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 336.27 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hyundai Engineering and Construction 387.00 KRW je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Hyundai Engineering and Construction 6’240.60 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20.26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7’826.47 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch