HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 996.43 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS 1069.00 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 150.76 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 121.05 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch