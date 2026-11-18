Hyundai Elevator präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -268.00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hyundai Elevator ein EPS von 4073.00 KRW in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 613.22 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hyundai Elevator 600.83 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch