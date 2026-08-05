Hyundai Development gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hyundai Development hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3427.47 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hyundai Development ein EPS von 1222.00 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16.44 Prozent auf 1’519.71 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1’818.81 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch