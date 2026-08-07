Hyundai Department Store gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hyundai Department Store lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 3185.73 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hyundai Department Store noch ein Gewinn pro Aktie von 2068.00 KRW in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1.13 Prozent auf 1’068.10 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1’080.29 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch