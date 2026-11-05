Hyundai Department Store: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hyundai Department Store stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 2355.68 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hyundai Department Store noch ein Gewinn pro Aktie von 2099.00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16.04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1’172.30 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1’010.25 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch