HYUNDAI C&F hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1063.00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1052.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat HYUNDAI C&F 82.12 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26.19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 65.07 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch