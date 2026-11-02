HYUNDAI BNG STEEL veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HYUNDAI BNG STEEL hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 66.37 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 267.00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat HYUNDAI BNG STEEL im vergangenen Quartal 181.51 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6.01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HYUNDAI BNG STEEL 193.11 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch