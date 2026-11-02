HYUNDAI BNG STEEL: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HYUNDAI BNG STEEL präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 66.37 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 279.00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 181.51 Milliarden KRW, gegenüber 193.11 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6.01 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch