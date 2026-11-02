HYUNDAI AUTOEVER: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

HYUNDAI AUTOEVER hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1609.07 KRW gegenüber 1886.00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16.17 Prozent auf 1’224.70 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1’054.26 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch