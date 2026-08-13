HYUGA PRIMARY CARE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

HYUGA PRIMARY CARE präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 24.82 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 8.96 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat HYUGA PRIMARY CARE 3.29 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27.12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch