HYUGA PRIMARY CARE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HYUGA PRIMARY CARE hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

HYUGA PRIMARY CARE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 7.05 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 10.14 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 3.29 Milliarden JPY gegenüber 2.95 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch