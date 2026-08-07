Hyster-Yale Materials Handling A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hyster-Yale Materials Handling A präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.76 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.790 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hyster-Yale Materials Handling A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 15.02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 812.9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 956.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch