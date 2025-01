Hypothekarbank Lenzburg schliesst Kauf der Swiss Bankers Prepaid Services ab - Aktie stabil

Swiss Bankers befinde sich nun vollständig im Besitz der Lenzburger Bank, teilte die Hypothekarbank Lenzburg am Dienstagabend mit.

An der gleichentags stattfindenden ausserordentlichen Generalversammlung traten alle bisherigen Verwaltungsräte bis auf Thierry Kneissler zurück, so das Communiqué weiter. Neu in das Aufsichtsgremium der Swiss Bankers gewählt wurden Dieter Bartl als Präsident sowie Josef Lingg, Josianne Magnin und Felix Muff.

Swiss Bankers werde von der neuen Eigentümerin unter der Leitung des bisherigen CEO Hans-Jörg Widiger als eigenständige Tochtergesellschaft weitergeführt. Die beiden Banken wollen den Angaben zufolge in den Bereichen Banking-as-a-Service und Embedded Finance zusammenarbeiten.

Die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie notiert via SIX zeitweise unbewegt bei 4'080,00 Franken.

Lenzburg (awp)