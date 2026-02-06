Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’382 -0.6%  SPI 18’466 -0.6%  Dow 48’908.7200 -1.2%  DAX 24’550.6 0.2%  Euro 0.9178 0.1%  EStoxx50 5’947 0.4%  Gold 4’860 1.8%  Bitcoin 51’206 4.7%  Dollar 0.7781 0.0%  Öl 68.1 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft951692UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Vontobel-Aktie im Plus: Gewinn klettert - Mehr Neugelder
Enel-Aktie etwas höher: Umsatz gestiegen und mehr verdient
VINCI-Aktie mit Kurssprung: Erwartungen in 2025 übertroffen
Stellantis-Aktie -23 Prozent: US-Elektroauto-Kehrtwende verursacht rote Zahlen - Dividende gestrichen
VW-Aktie rot: UAW-Forderungen in Tennessee angenommen
Suche...
Plus500 Depot

Hypothekarbank Lenzburg Aktie 134160 / CH0001341608

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

CFO 06.02.2026 11:21:36

Hypothekarbank Lenzburg-Aktie steigt dennoch: Umsatz und Gewinn sinken etwas

Hypothekarbank Lenzburg-Aktie steigt dennoch: Umsatz und Gewinn sinken etwas

Die Hypothekarbank Lenzburg hat 2025 wegen sinkender Zinsen etwas weniger eingenommen und auch der Gewinn ging leicht zurück.

Hypothekarbank Lenzburg
4004.67 CHF 0.56%
Kaufen Verkaufen
Im laufenden Jahr will sie die neue Gruppenstrategie mit den Töchtern Swiss Bankers und Finstar weiter schärfen.

Der Geschäftserfolg als Mass für die operative Leistung lag beim Stammhaus mit 21,8 Millionen Franken um 6,2 Prozent unter dem Vorjahr, wie die Aargauer Regionalbank am Freitag mitteilte. Mit den beiden Töchtern zusammen fiel der Geschäftserfolg hingegen um rund 30 Prozent auf 19,4 Millionen Franken.

Unter dem Strich verblieb der neu formierten "HBL-Gruppe" ein um 2,1 Prozent niedrigerer Jahresgewinn von 20,0 Millionen Franken, der fast ausschliesslich von der Hypothekarbank kam. Die Aktionäre sollen nun eine unveränderte Dividende von 120 Franken pro Aktie erhalten.

Weniger Zinsertrag, höherer Kommissionsertrag

Im Zinsengeschäft ging der Nettoerfolg der Gruppe um 4,8 Prozent auf 77,7 Millionen Franken zurück. Hauptgrund waren die Leitzinssenkungen durch die Schweizerische Nationalbank, wie die Bank schreibt. Dazu sei eine gezielte Drosselung bei der Kreditvergabe gekommen.

Deutlich steigern konnte die Gruppe insgesamt aber den Kommissions- und Dienstleistungserfolg (+81% auf 28,6 Mio Fr.). Das Stammhaus alleine verbesserte diese Position um 14,2 Prozent auf 18,0 Millionen Franken. Das Kundendepotvolumen stieg um rund 30 Prozent auf 3,8 Milliarden Franken.

Auch der übrige ordentliche Erfolg, wegen Gewinnen aus Finanzanlagen sowie dem Open-Banking- und Informatikgeschäft, stieg um 43 Prozent auf 17,3 Millionen.

Allerdings stieg auch der Geschäftsaufwand der Gruppe, und zwar um ein Drittel auf 101,1 Millionen Franken. Dies sei "strategiekonform im Sinne von Investitionen für künftiges Wachstum" gewesen. Im laufenden Jahr rücke aber die Kosteneffizienz in den Fokus.

Gruppenstrategie im Fokus

Im laufenden Geschäftsjahr 2026 liegt der Fokus laut der Mitteilung auf der Ausgestaltung der Strategien innerhalb der Gruppe. Die Zinssituation bleibe herausfordernd. Im Anlage- und Informatikgeschäft erwartet die Bank hingegen eine positive Entwicklung. Auf Gruppenstufe stehe zudem "die Nutzung von Effizienzvorteilen durch optimale Ressourcenallokation" im Vordergrund.

Marco Supplizi neuer Finanzchef

Die Hypothekarbank Lenzburg hat einen neuen Leiter für den Bereich Finanzen und Risiken (CFO) ernannt. Marco Supplizi tritt die Stelle per 16. Februar an und folgt auf Stefan Meyer, der seinen Rücktritt bereits im vergangenen Oktober angekündigt hatte.

Supplizi wird Mitglied der Geschäftsleitung, wie das Institut am Freitag mitteilte. Gleichzeitig scheidet Daniel Monras mit der Inbetriebnahme von Finstar per Ende Februar aus der Geschäftsleitung der Hypothekarbank Lenzburg und konzentriert sich auf seine Tätigkeit als CEO bei Finstar.

Finstar wird neu als Informatikanbieter in der künftigen "HBL-Gruppe" auftreten. Diese besteht aus der Hypothekarbank Lenzburg, Swiss Bankers Prepaid Services und Finstar.

An der SIX zeigt sich die Aktie der Hypothekarbank Lenzburg zeitweise 1 Prozent fester bei 4'040 Franken.

ls/jb

Lenzburg (awp)

Weitere Links:

Hypothekarbank Lenzburg-Aktie stabil: Geschäftsleitungsmitglied verlässt Konzern

Bildquelle: Hypothekarbank Lenzburg AG

Nachrichten zu Hypothekarbank Lenzburg AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?